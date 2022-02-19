الاتحاد العام لمراكز شباب مصر يطلق مبادرة فتيات الصعيد أقوى بالرياضة

أطلق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، مبادرة فتيات الصعيد أقوى بالرياضة تحت شعار "هي والرياضة" بمشاركة البطلة الأوليمبية چيانا فاروق، بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وأعضاء مجلس الادارة، والدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، العميد عمرو حسن نيابة عن محافظ الاقصر، صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر في الصعيد ، الذي نظمه الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي مدار يومي(١٨،١٧) فبراير الجاري، بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اختيار البطلة الاوليمبية جيانا فاروق "سفيره" للمبادرة، في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة وتبنيها لفكرة اختيار عدد من السفراء الرياضيين والذي تتبناهم الوزارة وتحرص علي دمجهم في المجتمع، ونشر قصص نجاحهم بين أوساط النشء والشباب بهدف تشجيعهم للأقتداء بتلك النماذج الناجحة.

وأضاف "صبحي" أن القيادة السياسية تحرص علي تكريم الأبطال الرياضيين الذين حققوا إنجازات واستطاعوا رفع علم مصر في كافة المحافل الدولية، وهو ما تسعي إلي تنفيذه وزارة الشباب والرياضة من خلال عدد من البرامج والخطط لتوفير كافة سُبل النجاح لهؤلاء الأبطال في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

وخلال جلسة تحفيزية تناولت خلالها جيانا فاروق قصة نجاحها والصعوبات والعقبات التي مرت بها خلال رحلتها في رياضة الكاراتية، من خلال التدريب في مركز شباب عابدين والنادي الاهلي ووصولها إلى منصات التتويج في العديد من البطولات الدولية، وفي نفس الوقت الوصول الي احدي كليات القمة، وطالبت الفتيات في الصعيد بضرورة ممارسة الرياضة في مراكز الشباب القريبة منهن، ليشهدوا التطوير الكبير الذي شهدته تلك المراكز في عهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي المهرجان في اطار استراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الانشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والفعاليات لشباب مصر ، ضمن فعاليات برنامج "اجازتك في مراكز الشباب"