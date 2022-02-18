استكمال أعمال تطوير موقف سرفيس العمرانية.. والأهالي: «هيسهل علينا كتير»

واصلت محافظة الجيزة متابعة أعمال تطوير موقف سرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، كما تم استكمال صب الأرضية الخرسانية للموقف، وتركيب الإنترلوك للأرض واستكمال تركيب أعمدة الإنارة، وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والجهات المعنية بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشاد العديد من الأهالي بأعمال تطوير واستكمال محور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية والذي يسهل عليهم العديد من الطرق ويقرب المناطق، وتقول رشا محمود إحدى أهالي منطقة العمرانية إن تطوير موقف السرفيس واستكمال أعماله يسهل على سكان المنطقة العديد من المسافات والمناطق البعيدة، لافتة إلى أن الموقف يتم تطويره على أعلى مستوى من خلال تركيب بلاط الإنترلوك وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة، بجانب الأرض الخرسانية وغيرها من الأعمال المتطورة.

وأوضح طاهر عبدالله أحد أهالي منطقة العمرانية أن استكمال أعمال تطوير موقف سرفيس الفريق عامر كمال يقتصر ويسهل على الأهالي العديد من المناطق، خاصة وأن المنطقة لايوجد بها خطوط مواصلات عديدة كباقي المناطق المجاورة، مطالبا بعمل أكثر من خط داخل الموقف يشكل العديد من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، بجانب تخصيص موقف إقليمي للمحافظات حتى يكون الموقف كامل متكامل لكافة المناطق والمحافظات حتى يغطي جميع الاتجاهات التي يحتاج إليها الأهالي على مدار الأيام.

وأضاف يوسف هشام أحد سكان مناطق العمرانية أنه من الضروري أيضا عمل خط مخصص لأتوبيسات هيئة النقل العام داخل موقف سرفيس الفريق كمال عامر بجانب الميكروباصات التي تغطي مختلف الأماكن والمناطق داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وشدد على ضرورة عمل دوريات وفحوصات للسائقين المتواجدين داخل الموقف للتأكد من سلامتهم لخلو الموقف من البلطجة والمشاحنات المعروفة بين السائقين خاصة داخل مواقف السرفيس.