حجز المتهم بسرقة سيارة بالإكراه في القاهرة الجديدة 24 ساعة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حجز المتهم بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما قررت النيابة استعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عاطل ومسجل في قضايا سرقة بالاكراه، سرق سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية من سائق يتهم شخص بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.