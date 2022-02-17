تداول 1411 طن بضائع عامة و495 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 1411 طن بضائع عامة ومتنوعة و495 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم الخميس- أن حركة الصادرات شملت تداول 892 طن بضائع عامة ومتنوعة و386 شاحنة و12 ملاكي، وشملت حركة الواردات تداول 519 طن بضائع عامة ومتنوعة و109 شاحنات و3 ملاكي، ومتواجد 11 سفينة على الأرصفة.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "الحرية" بحمولة 64 شاحنة، وتم مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 108 شاحنات و3 ملاكي، والسفينة "امل" بحمولة 86 شاحنة، والسفينة "الحرية" بحمولة 71 شاحنة، والسفينة "دليلة" بحمولة 81 شاحنة و9 ملاكي، والسفينة "وادي سدر" فارغة متجهة إلي روسيا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "ايلة" والسفينة "سيناء"، ومغادرة السفينة "ايلة" والسفينة "سيناء"، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 519 طن بضائع عامة و3 ملاكي، وتصدير 40 شاحنة بحمولة 892 طن بضائع عامة و1 ملاكي.