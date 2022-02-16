إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى قليوب

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة قليوب فى حملة موسعة ضمن أعمال الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية ميت حلفا.

أسفرت الحملة عن إزالة 70 حالة على مساحة 19496 م2 تعدي مكونة من مسلحات خرسانية وأسوار ومنازل تم رصدهم من قبل المتغيرات المكانية بالمحافظة وتمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات المحافظة والوحدة المحلية وبحضور مجلس المدينة ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة.

كما شملت جهود الحملة تفصيليا إزالة 14 حالة تعدِ بقرية بلقس بطريق الجعافرة على مساحة 6000م2 وبقرية طنان تم إزالة 10 حالات بمساحة 3500م2 وقامت قرية سنديون بإزالة 11 حالة على أراض زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 1700م2 وقرية ميت حلفا 35 حالة بمساحة 8296م2، وبذلك يصبح إجمالي ما تم إزالته اليوم 70 حالة بمساحة 19496م2.

وأكد الهجان أن المحافظة تمكنت من رصد الحالات من قبل إدارة المتغيرات المكانية وتم عمل الدراسات الأمنية اللازمة وتمت الإزالة بشكل فوري وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها أنشئت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة محذرا كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد .