«حياة كريمة» بالمنوفية: الكشف على 1220 حالة بقافلة مجانية بقرية دناصور

نظمت مؤسسة “حياة كريمة” بمحافظة المنوفية بالتعاون مع فريق شباب وأطباء فينا خير قافلة علاجية مجانية بقرية دناصور التابعة لمركز ومدينة الشهداء للكشف المجاني على الأسر الأولى بالرعاية بالقرية.

قافلة مجانية بقرية دناصور

وأكد منسق مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة المنوفية مهندس محمد ربيع حسانين أن القافلة تمكنت من الكشف المجاني بتخصصات متعددة على عدد أكثر من 1220 حالة شاملة التحويلات التي تمت داخل العيادات الخارجية بالمركز الطبي المتميز بالقرية.

قافلة مجانية بقرية دناصور

كما أكد منسق حياة كريمة، أن القافلة تمت بنجاح بمساعدة مجموعة مميزة من أطباء الخير المتطوعين رغبة منهم في مساعدة أهالينا بالقرية وهم الدكتور أحمد شاكر أبو حجر استشاري الجلدية والتناسلية، والدكتور أحمد سعيد الكيلاني، استشاري جراحة عامة وجراحات الأورام.

قافلة مجانية بقرية دناصور

وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الحليم أخصائي جراحات المخ والأعصاب، والدكتور عبد الرحمن حشيش أخصائي العلاج الطبيعي والتخسيس، والدكتور أحمد الشرقاوي أخصائي جراحات الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور كرم أخصائي باطني، والدكتورة مي كمال أخصائي أطفال وحديثي الولادة، الدكتورة نهى عبد المنعم اخصائي جراحات الفم والأسنان، الدكتورة هبة كمال أخصائي التخاطب وتعديل السلوك.

قافلة مجانية بقرية دناصور

كما أشارت الدكتورة روان عمران منسق القوافل الطبية أن القافلة تم دعمها من معامل النهار للتحاليل الطبية بالشهداء قدمت خصومات على التحاليل بالقافلة وصلت إلى 50‎%‎ والحالات الغير مقتدرة مجانًا، كما أرسلت دكتوره أمل شودف مدير إدارة فريق التطعيم ضد فيروس كورونا.