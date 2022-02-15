محافظ البحيرة وقنصل فرنسا يزوران المناطق الأثرية بمدينة رشيد

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقنصل محمد نهاض قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية، زيارة إلى قلعة قايتباى برشيد، والتي تقع على الشاطئ الغربي للنيل، وأنشأها السلطان قايتباى سنة 901 هـ، وهي تشبه الحصن في بنائها المربع وأبراجها الأربعة المستديرة ويحيط بهذه الأبراج خنادق ما زالت أثارها موجودة حتى الآن، وعثر بها على حجر رشيد الذي اكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية «بوشار» عام 1799، وتم فك رموز الحجر على يد العالم شامبليون.

رافق «آمنة» حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سلوى زكي، رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد تهامى مدير عام آثار رشيد والقيادات التنفيذية.

جولة محافظ البحيرة وقنصل فرنسا

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد استقبل بمدينة رشيد القنصل محمد نهاض، قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية، في مستهل زيارة سعادة القنصل لمدينة رشيد لزيارة عدد من المعالم السياحية بالمدينة، وتفقد عدد من المشروعات القومية الجار تنفيذها.

وخلال اللقاء رحب اللواء هشام آمنة بالقنصل، مؤكدا له على عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية وأواصر الصداقة بين البلدين الضاربة فى جذور التاريخ والآن، حيث تشهد مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تبوءها لمكاناتها الريادية بين كافة دول العالم وعلي كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية.

وأكد على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة دول العالم ومنها دولة فرنسا والتي تربطها بمصر علاقات طيبة وتاريخية، مشيرا إلي أن البحيرة هي محافظة كبيرة وعريقة تحتل المرتبة الأولي من حيث الزراعة، حيث تعتبر سلة غذاء مصر لما تنتجه من ثلث الغذاء، بالإضافة إلى كونها تأتي بالمرتبة الأولي من حيث إنتاجها الحيواني.