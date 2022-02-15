الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد العمل بوحدة الغسيل الكلوى فى مستشفى «المبرة»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق؛ لمتابعة الوضع الصحي للمرضى، والاطمئنان على منظومة العمل بالوحدة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية؛ للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي ويتردد عليها 85 مريضًا شهريًا؛ لإجراء جلسات الغسيل الكلوى، واطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى الأطباء والتمريض العاملين بالوحدة واستمع إلى شرح حول إمكانيات الوحدة ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل، فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على الوحدة.

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ولفت محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة؛ للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى، فضلًا عن توفر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، ومؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محافظة اسيوط مستشفيات مجلس الوزراء المواطنين وزير التنمية المحلية مستلزمات التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد الخدمات الصحية الغسيل الكلوي الوحدات الصحية

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