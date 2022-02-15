محافظ أسيوط يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المصالح الحكومية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة القطاعات الحكومية التي يتردد عليها المواطنون مع تطبيق القواعد الاحترازية والوقائية المستمرة لهذه الأماكن وخفض الكثافات البشرية بها حفاظا على الصحة العامة.

وشدد محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بكافة القطاعات والمؤسسات الخدمية وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات مع استمرار عمليات التطهير لتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.



وأكد المحافظ على أهمية تطبيق كافة الأساليب الوقائية خاصة بالتعليم (الجامعي - ما قبل الجامعي) مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخفض الكثافات خلال فترات الامتحانات وذلك من خلال وضع جداول الامتحانات لتكون أكثر مرونة.

- توجيه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنشآت

كما وجه "سعد" بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنشآت لرصد أي مخالفات خاصة بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي ومتابعة حظر استخدام الشيش والالتزام بالنسب المقررة في أعداد المترددين وارتداء الكمامات الواقية وتحرير محاضر تجاه المخالفين مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يحصل عليه مع الاستمرار في تلقي الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك.