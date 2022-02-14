الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة محمد بديع و78 متهمًا آخرين فى «أحداث المنصة» لـ 1 مارس

ارشيفية
ارشيفية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لـ 1 مارس لسماع الشهود.

المتهمون فى القضية  رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا،هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية، وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

محاكمة محمد بديع 78 متهما حداث المنصة 1 مارس الشهود

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وائل لطفي

الفن المصرى

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