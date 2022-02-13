الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انفوجراف.. الصحة تكشف الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادث سير

حادث سير
حادث سير

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخطوات التى يجب اتباعها عند الاستجابة لحالة طارئة نتيجة لوقوع حادث سير في وسط الشارع.


وأشارت الوزارة فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إلى ضرورة اتباع عدد من الخطوات أهمها؛ إيقاف السيارة على مسافة أمنة وتشغيل الأضواء التحذيرية، مع ضرورة البقاء بعيداً عن مسار السيارات السريعة، لافتة إلى أنه فى حال تطلب الأمر عبور الشارع فيجب أن يتم بحرص شديد.


كما نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة بعد الناس عن الشارع الرئيسي، كن متيقظاً للسيارات من خلفك وأطلب من بعض المتواجدين التلويح بعلم من أجل توجيه وإبطاء حركة السيارات.


وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الاتصال بالإسعاف وطلب المساعدة بالإتصال بالخط الساخن ١٢٣.

 

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية الساحلي الذي وقع صباح أمس.

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

منسور وزارة الصحة
منسور وزارة الصحة
الصحة الاستجابة حالة طارئة حادث سير إيقاف السيارة مسافة أمنة الأضواء التحذيرية

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وائل لطفي

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