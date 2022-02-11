الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1260 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية بالإسكندرية

حملة تموين
حملة تموين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من ضبط المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبحوزته (1260 عبوة مقرمشات أنواع مختلفة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) فتم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالعرض على النيابة العامة.

بالاسكندرية استهلاك الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية النيابة العامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي اجهزة الامن المواد الغذائية

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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