ضبط 1260 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من ضبط المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبحوزته (1260 عبوة مقرمشات أنواع مختلفة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) فتم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالعرض على النيابة العامة.