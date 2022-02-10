تونس تؤكد تدعيم الشراكة مع اليابان في المجالات ذات الأولوية

ثمن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، المستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، مؤكّدا حرص بلاده على تدعيم الشراكة بين البلدين وإثرائها لتشمل العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لتونس، لا سيما في القطاع الصحّي والتكنولوجيّ والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال تبادله مراسم توقيع مع سفير اليابان بتونس شميزو شينسوكي عن الجانب الياباني، بمقتضاه تمنح اليابان لتونس هبة قيمتها 300 مليون ين ياباني (أي ما يعادل 7,4 مليون دينار تونسي) مخصصة لاقتناء معدّات طبية لصالح وزارة الصّحة التونسية، في إطار دعم المؤسسات الصحية والمجهود التونسي لمكافحة جائحة كوفيد-19.

في السياق، أوضح السفير الياباني أن هذه الهبة تأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين ولمساندة الإصلاحات التي تقوم بها تونس، لا سيما في المجال الصحي، عبر دعم المؤسسات الاستشفائية التونسية بتجهيزات ذات جودة عالية وتأهيل الكوادر الطبية التونسية وتنمية قدراتها للتصدي لجائحة كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان الخميس، أن الجانبين بحثا الاستعدادات الخاصة لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، يومي 27 و28 أغسطس المقبل، والتأكيد على أهمّية توفير ظروف النجاح لهذه القمّة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرص بلاده على تذليل كل العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية للصندوق السعودي للتنمية في تونس، مبديا استعداده لتوفير المناخ الملائم لإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة كالصحة والنقل والطاقة والثقافة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد بقصر قرطاج الخميس.

أعرب سعيد، في بيان للرئاسة التونسية، عن تقديره الكبير لوقوف السعودية الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به، ولدعمها المتواصل لها، بما يرسخ متانة روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى، الحرص المشترك على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية.