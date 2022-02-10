اليابان توافق على استخدام عقار فايزر لعلاج كورونا

منحت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، موافقتها على استخدام أقراص باكسلوفيد لعلاج فيروس كورونا، والذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية.

وبذلك يصبح عقار باكسلوفيد، ثاني دواء عن طريق الفم متاح لعلاج الإصابة الخفيفة بكوفيد-19 في اليبان، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة مدفوعا بانتشار المتحور أوميكرون سريع العدوى، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

واتفقت الحكومة اليابانية مع شركة فايزر على شراء كمية تكفي لمليوني شخص من عقار باكسلوفيد خلال العام الجاري، وتم حتى الآن استيراد ما يكفي لـ 40 ألف شخص.

وقال وزير الصحة، شيجيوكي جوتو، للصحفيين: "سنقوم بتسليم (العقار) إلى المؤسسات الطبية يوم الاثنين"، مضيفا أن الحكومة ستسلم مزيد من الشحنات في وقت لاحق من هذا الشهر.