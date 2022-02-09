الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرضى «لمسات استشراقية» و«شذور ملمسية» بدار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، معرضين بقاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية وهما بعنوان "لمسات استشراقية" للفنانة داليا سيف، و"شذور ملمسية" للفنانة وسام محمد، ويستمر المعرضان حتى الثلاثاء ١٥ فبراير.

نجد فى معرض "لمسات إستشراقية" أن الفنانة داليا سيف استخدمت مخزون خبراتها الفنية مع الحفاظ على هويتها العربية الأصيلة للتعبير عنها بأسلوب فني معاصر حيث جذبها روح الشرق فى أعمال المستشرقين وما استمدوه فى أعمالهم من الشارع المصري والحارة بكل تفاصيلها وعاداتها وتقاليدها.

والفنانة داليا حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة والتربية النوعية تخصص رسم وتصوير، عضو هيئة تدريس، عضو نقابة الفنانين التشكيلين واتيليه القاهرة، محرر فني ونائب صفحة بجريدة "ديلي برس" مصر كما شاركت فى العديد من المعارض الفنية الدولية.

أما معرض "شذور ملمسية" للفنانة وسام محمد فقد جمع بين الخبرات اللونية فى تركيب واستخدام ألوان التمبرا والانكوستيك بتقنيات طباعية وألوان الطباعة للوصول بالمُعلقة الطباعية إلى ما بعد البعد الثاني من خلال تجربة متفردة تتصارع فيها الملامس الإيهامية والحقيقية وتتمازج مع التقنيات الطباعية فى سيمفونية واحدة.

يذكر أن الفنانة وسام محمد حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة والتربية النوعية تخصص طباعة المنسوجات، كما شاركت فى العديد من المعارض الجماعية أهمها المعرض العام بدار الاوبرا وصالون النسيجات بمكتبة الإسكندرية والمعرض الدولي للخيول العربية.

ــ "جدلية النقد والإبداع" فى ندوة ثقافية على المسرح الصغير
‎في سياق متصل، وضمن النشاط الثقافى والفكري، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، تقام في السابعة من مساء اليوم أيضا وعلى المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، ندوة ثقافية بعنوان "جدلية النقد والإبداع".

ويشارك في الندوة كل من: الناقد الدكتور عزوز إسماعيل ونخبة من الشعراء هم عماد سالم، وسام عمارة ردينة سعد، منى عبد اللطيف وتديرها الكاتبة شاهيناز الفقي عضو اتحاد كتاب مصر وعضو نادي القصة المصرى ويتخللها فقرة فنية لكورال كلية الآداب بجامعة القاهرة تدريب عزة عيسى وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

تتناول الندوة جماليات اللغة العربية والبلاغة وعتبات النص وتناقش العلاقة الجدلية بين النقد والإبداع وتستعرض وجهتى نظر الشاعر والناقد الى جانب العديد من القراءات للضيوف.
 

افتتاح معرضي لمسات إستشراقية شذور ملمسية بدار الأوبرا المصرية جدلية الفن والإبداع

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