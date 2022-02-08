الباز يكشف سر إخفاء مدفن سيد القمنى عن أصدقائه وتلاميذه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وفاة سيد القمني خلقت حالة ارتباك شديدة لدى كارهيه، وكذلك عند مناصريه، والمعجبين بأفكاره.

وأشار الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" المذاع عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن كارهي سيد القمني، يتصورون أنه الآن مقام عليه حفلة تعذيب، وأنه في النار، مردفًا: "عدد كبير من الإخوان يرهبون كل من يتكلم عن سيد القمني ويرمونه بالكفر، وكأنهم قاعدين في كنترول الآخرة، ودول ناس قلالات الأدب دينيًا، معتدين على الله، يقولك ربنا يحشرك معاه، وكأنه عارف هيتحشر فين".