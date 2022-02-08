إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية فى المنوفية

إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنوفيه ونقلهم للمستشفي

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين سيارة ودراجة نارية على طريق طليا البرانية بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة شخصين إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة.

وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.