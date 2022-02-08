الرئيس التونسى يحذر من المخدرات مستشهدا بأغنية للشيخ إمام

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة التصدي لظاهرة ترويج المخدرات في المدارس، مؤكدا أن المخدرات مصدرها "اللوبيات" والذين يريدون تحطيم الدولة والمجتمع.

وأشار سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى مخدر "التكروري" الذي منعه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قائلا: "إن بورقيبة جرّم استعمالها لأنها كانت تروج فترة الاستعمار لجعل الشعب مخدرا، وهو نفس الشيء اليوم، حيث تريد بعض الأطراف تخدير الشعب".

وأضاف، مستشهدا بكلمات أغنية الفنان المصري الراحل، الشيخ إمام، قائلا: "العام يمر وراء العام ونحن في غرف التخدير ننام".

وتابع: "مخدرات بالقوانين.. مخدرات بالوعود الكاذبة.. مخدرات بالأقراص، كما كانت المخدرات بالتكروري وبالنصوص القانونية التي وضعوها لضرب الدولة ومؤسساتها، وكي يصبح المجتمع تحت التأثير وتكثر الجرائم الفظيعة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 4 ألاف 372 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و276 ألفا و485 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و625 ألفا و137 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و651 ألفا و348 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.



وأضافت الوزارة أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و822 ألفا و908 جرعات، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.