الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على المخالفين بأسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

رصد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلقاء تراكمات المخلفات على طريق الشلال - المحمودية، جاء ذلك في جولة ميدانية شملت عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية منها فيلة، الشلال، المحمودية، كسر الحجر، شرق البندر، الشواربي الجديد، بالإضافة إلى الشارع الجديد. 

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وأمر المحافظ بتحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على كل من يتم ضبطه أثناء إلقاء المخلفات سواء من الأفراد أو الجهات المختلفة وخاصة أنه مخطط توسعة هذا الطريق الحيوي البديل لطريق السادات مع ربطه بالمرحلة الثانية وهو المحور والطريق الجديد فيلة - الشلال - الحميات بطول 3.2 كم وبعرض 13 متر، وذلك بعد تعليمات المحافظ بإضافة 500 متر لمد الطريق حتى السجل المدني ليربط بذلك هذا الطريق الحيوي جنوب وشرق المدينة بغربها بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى  فيله - المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنيه. 

ووجه محافظ أسوان إلى إعداد مخطط عمراني متكامل لاستغلال مساحات الأراضي على جانبي هذه الطرق في إنشاء وحدات سكنية طبقًا للاشتراطات البنائية وذلك لتوفير سكن ملائم للشباب خلال السنوات القادمة. 

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كما تفقد اللواء أشرف عطية، الموقع المقترح لإنشاء المحطة الوسيطة للمخلفات، والتي سيتم تنفيذها بإشراف من وزارة البيئة لرفع مستوى منظومة النظافة العامة بالمدينة، مكلفًا إدارة الحدائق بزراعة الأشجار المناسبة على جانبي هذه الطرق، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة تنفيذ أغطية لبالوعات وغرف تفتيش الصرف الصحي من الخرسانة بدلًا من مادة البلاستيك لتحمل الأوزان العالية في الطرق التي تشهد حركة للنقل الثقيل. 

 فيما تابع أشرف عطية، أعمال البنية التحتية الجارية بطرق كسر الحجر والشواربي الجديد والحدادين من أجل إحلال وتجديد خطوط الكهرباء والصرف الصحي، مشددًا على الإسراع بإنهاء هذه الأعمال تمهيدًا للقيام عقب ذلك برصف هذه الطرق الداخلية، وهو الذى سيتوازى مع رصف طريقيّ كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه. 

أسوان ضبط محافظ أسوان المخالفين غرامات مالية المخلفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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