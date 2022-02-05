سقوط قتلى وجرحى.. السلطات السودانية تحقق في اعتداءات بعثة اليوناميد بالفاشر

فتحت السلطات السودانية، السبت، تحقيقا في الاعتداءات التي وقعت بمقر بعثة اليوناميد في الفاشر وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهد مقر البعثة الدولية اشتباك بين القوة المكلفة بحراسة أحد المنشآت التابعة للبعثة مع مجموعة متفلتة حاولت التعدي على المقر مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إنه تم إخلاء المصابين إلى مستشفى الفاشر العسكري لتلقي العلاج وتمت السيطرة على الموقف، وجاري التحقيق في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة امن الولاية.

وتمكنت قوة عسكرية مشتركة تابعة لحركتي جيش تحرير السودان مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية، الشهر الماضي، من استرداد عدد (15) سيارة رباعية الدفع كانت قد تمت سرقتها من مقر بعثة يوناميد غرب مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وقال القائد بحركة مناوي العقيد جمعه كمون في وقت سابق ان قوة من حركته تمكنت من استرداد عشر سيارات رباعية الدفع، ووعد كمون باستمرار قوات حركته في ملاحقة كافة منهوبات (يوناميد) وأعادتها.

ومن جهته قال القائد بحركة العدل والمساواة العميد نقد الله خليل أن قوة من حركته تمكنت من استرداد عدد 5 سيارات تمت سرقتها من ذات الموقع وجرى إخفائها في بعض الأماكن مثل ورش الصيانة وغيرها من المواقع مؤكدًا أن عمليات البحث لاتزال مستمرة لاسترداد ما تبقي من المنهوبات.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قد أعلن الاسبوع الماضي عن حزمة من القرارات و الإجراءات الأمنية الجديدة لمعالجة التداعيات التي خلفتها أحداث النهب التي وقعت علي المقر الرئيسي السابق لبعثة الـ(يوناميد) ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأيام الماضية، من بينها اخلاء المقر السابق لبعثة الـ(يوناميد) من قوات حركات الكفاح المسلح وقوات الجهات الأخرى وتسليمها للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحمايته، بجانب التشديد على إرجاع جميع المنهوبات والتبليغ عن اية منهوبات يتم العثور عليها في اي موقع بولايات دارفور الخمس على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق بين والي ولجنة أمن شمال دارفور ولايات دارفور الأخرى.