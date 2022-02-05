«الدستور» في مسرح جريمة الحي الراقي.. شاهد عيان يروي تفاصيل مذبحة الزمالك

7 رصاصات تدوي في أنحاء برج سكني مكون من 12 طابقًا، راح ضحية الأعيرة النارية 5 أفراد لأسرة واحدة بشارع طه حسين، بمنطقة الزمالك.

انتقلت جريدة «الدستور» إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها والغموض المحيط بها، ووفقا لأقوال «عبده»، أحد شهود العيان والعاملين في محل تجاري في البرج السكني، أن الواقعة تمت أمس الجمعة ما بين الساعة السادسة ونصف حتى التاسعة مساءً، وذلك عندما وقفت سيارة ترجل منها شاب يدعى شمس شريف، 22 سنة، يعمل في مجال تأجير السيارات، من محافظة المنصورة ومعه زوج شقيقته «خالد»، 53 سنة، صاحب محل خمور في شارع 26 يوليو.

وأضاف الشاهد أن السيدة التي تقطن في الشقة هي شقيقته شيرين وأن الأسرة جميعها من المنصورة والدة خطيبته واستأجروا الشقة مفروشة منذ 10 أيام لقربها من أماكن دراسة بناتها.

ويوم الواقعة الجمعة فوجئت بـ القاتل المنتحر «شمس» وعندما فتحت استمرت جلستهما لما يقرب من ساعتين وعقب ذلك سمع الأهالي صوت طلقات نارية وعندها أبلغوا النجدة وقسم شرطة قصر النيل.

وبالفعل حضرت الأجهزة الأمنية وطرقت الباب وبمحاولة اقتحام الشقة الكائنة بالطابق الثالث من البرج السكني سمعوا صوت طلقتين ناريتين وتبين أن الجاني «شمس» انتحر بطلقة نارية في الذقن خرجت من أعلى الرأس.

وتابع الشاهد أن الأمن نقل اربع جثامين من الشقة هي جثة الجاني المنتحر وجثة خطيبته وشقيقتها وزوج شقيقة الجاني، وتم نقل جثة حماة الجاني الى مستشفى قصر العيني ولكن تم نقلها في حال حرجة خاصة انها فقدت الكثير من الدماء جعلها تفقد الوعي حتى تم نقلها إلى المستشفى ولكنها توفت منذ قليل وبذلك يكون كل من في الشقة توفوا ليثير الغموض حول دوافع الواقعة والتي تقع في نطاق الخلافات بين الطرفين الشاب وخطيبته.

مذبحة الزمالك

ووصلت منذ قليل، جثمان القتيلة الخامسة في مذبحة الزمالك إلى مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، وشهد محيط للمشرحة تواجد أمنى وسط حضور أقارب الضحايا انتظارا لتسليم جثامين القتلى لهم.

وتوفيت الضحية الخامسة في مذبحة الزمالك داخل مستشفى القصر العيني متأثرة باصابتها بالرصاص.

والمتوفية تدعى مني م، 58 سنة وهي حماة المتهم الذي اقدم على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وانتحر ليلة أمس.

ودلت تحريات رجال مباحث القاهرة، في واقعة إقدام شاب عشريني على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وإصابة حماته بمنطقة الزمالك، أن المتهم استخدم سلاح غير مرخص في ارتكاب الجريمة.

وأقدم شاب ليلة أمس على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وإصابة حماته، وتبين أن المتهم يدعى شمس شريف، 22 سنة، وزوجته نورالله غزال، 20 سنة، وشقيقته شرين شريف، 42 سنة، وزوجها خالد محمد، 53 سنة.

كما أصيبت حماته منى محمد، 58 سنة، بطلق نارى في الذراع الأيمن بمنطقة الكوع.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود اطلاق نار وسقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبهم طلقات نارية بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع ، وبمناقشتها قررت أن المتوفي الأول قتل المجنى عليهم الثلاثة وأصابها ثم انتحر بالرصاص، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.