الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الهيئة الدولية للمسرح تنعى جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي

نعى المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، الفنان الكبير جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأشار الأفخم، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الراحل جلال الشرقاوي يعد أهم مخرجا مسرحيا في مصر والعالم العربي، وبرحيله يفتقد المسرح العربي لأحد أعمدته الحارسة له، والداعمة والمقوية لبقاءه واستمراريته، مؤكدا أن رحيله قد ترك فراغا كبيرا لن يستطيع أحد أن يعوضه.

وأوضح أن في كل مرة كان يلتقي فيها بالشرقاوي، يشعر بمدى حرصه واهتمامه وإصراره، على تحقيق حلم المسرح العربي الضائع، الذي أعتبره رسالته الحياتية التي حيا ورحل من أجلها، فترك بصمته ورسالته في وجدان كل من عرفه.

ويعد جلال الشرقاوي، أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، ومن أشهر أعماله الإخراجية، (حودة كرامة، الخديوي، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، ع الرصيف، عطية الإرهابية). 

وشارك أيضًا بالتمثيل في أعمال فنية عدة، أهمها: "الخاتم، درب ابن برقوق، أيام المنيرة، الحب وأشياء أخرى، خلي بالك من عقلك". 

ولد جلال الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، كما حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958.

جامعة عين شمس توفيق الحكيم جامع فنون مصر والعالم جلال الشرقاوي المعهد العالي للفنون

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وائل لطفي

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