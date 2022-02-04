الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أمطار غزيرة ورياح».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ 72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار هيئة الأرصاد، في بيانها، إلى رصد كتل واسعة من الرمال والأتربة على محافظات الصعيد ومناطق محدودة بالقرب من واحة الفرافرة وتتجه نحو القاهرة الكبرى، واستمرار نشاط الرياح الشديد على مناطق عديدة من الجمهورية خاصة من شمال ووسط الجمهورية مع إثارتها للغبار والأتربة في  محيط المنطقة أثناء نشاطها.

ولفتت إلى دخول الجبهة الباردة على شمال غرب البلاد و بدء دخولها تدريجيًا على بقية المناطق الشمالية بالتدريج، مع سحب منخفضة ومتوسطة متقطعة على المناطق الشمالية بشكل عشوائي يتساقط منها أمطار أو قطرات خفيفة أثناء عبورها وهي تسير بشكل سريع بفعل عواصف الرياح المتواجدة في طبقات السحب.
ونوهت بأنه مع بداية حالة الأمطار التي هطلت بغزارة صباح اليوم، وقد تستمر مع دخول السحب الممطرة بالتدريج على مناطق السلوم وبراني وفي اتجاهها ناحية سواحل مطروح خلال الأوقات المُقبلة، مع رمالة وأتربة مثارة في طبقات الجو على حدود الإسكندرية.

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة كالتالي:

حالة الطقس الجمعة ٤ فبراير 2022
القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 6.
الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.
شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.
جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

حالة الطقس يوم السبت ٥ فبراير 2022
القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 7.
الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.
شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

حالة الطقس يوم الاحد ٦ فبراير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 6.
الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 5.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى  13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.
شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.
جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

ارصاد اثار سيناء الحرارة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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