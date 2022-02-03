الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا.. اللجنة القضائية العليا تعلن نتائج انتخابات نقابة المهن الزراعية

دسيد خليفة يقدم التهنئة
دسيد خليفة يقدم التهنئة

قال المستشار سيد سليمان رئيس اللجنة العامة القضائية المشرفة على الانتخابات أن انتخابات نقابة المهن الزراعية ستعلن غدا الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت يوم الأحد 30 يناير 2022 على كافة المستويات النقابية وبجميع المحافظات في تمام الثالثة مساء بمقر نادي الزراعيين بالدقي. 


وأشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بالعملية الانتخابية التي تمت بإشراف قضائي كامل علي العملية الانتخابية بهذه الصورة المشرفة لجموع الزراعيين بمختلف المحافظات، بمشاركة 2800 مرشح على مختلف المناصب في نقابة المهن الزراعية، مشيدا بدور الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العمل النقابة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة لمصر في إطار دور منظمات المجتمع المدني لتحقيق التناغم بين مختلف الأجهزة الرسمية والمنظمات المصرية والنقابات المهنية.

غدا اللجنة القضائية العليا تعلن النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهن

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