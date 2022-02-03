مكتب الشئون الإنسانية يحذر من عرقلة إدخال قوافل المساعدات لتيجراى

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن هناك عرقلة في عمليات إدخال قوافل المساعدات الإنسانية لتيجراي وفقا لما نقله موقع ريليف ويب.

وقال المكتب الأممي: لا تزال عمليات الاستجابة الإنسانية الشاملة في جميع أنحاء شمال إثيوبيا محدودة للغاية بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية حركة الإمدادات الإنسانية - وخاصة الأدوية والمعدات الصحية - والوقود والنقد، فضلاً عن زيادة وتدهور وضع الناس.

وتابع: نحن بحاجة إلى المساعدة ومنع تقييد وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها في أمهرة وعفر وتيجراي الغربية.

وتابع: في جميع أنحاء المناطق الثلاث، تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص نتيجة الصراع ويحتاج 9.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

وأضاف المكتب الأممي: لا يزال القتال مستمرًا في العديد من المواقع في جميع أنحاء المنطقة والضربات الجوية المتكررة في تيجراي مع الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويستمر الصراع في إحداث تأثير مدمر على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس والطرق والجسور من بين منشآت أخرى، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.

ووفقًا لتقييم 200 مرفق صحي أجراه مكتب الصحة الإقليمي في تيجراي في يوليو 2021 ، تعرضت 65 بالمائة من المستشفيات و 87 بالمائة من المراكز الصحية للنهب والتدمير والتخريب.

وفي أمهرة، أبلغت السلطات الإقليمية عن تعرض ما يقرب من 500 مرفق صحي و 1،706 مركزًا صحيًا و 30 مستشفى و 52 سيارة إسعاف للتلف أو النهب نتيجة لانتشار النزاع ، بما في ذلك نزوح ما يقرب من 7.000 موظف صحي من المناطق المتضررة من النزاع.

وفي عفر، أفادت السلطات الإقليمية أن 22 بالمائة فقط من المرافق الـ 414 المتوفرة في المنطقة تعمل حاليًا ، بما في ذلك مستشفيان و 31 مركزًا صحيًا.