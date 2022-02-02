الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» توفر كافة التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة توفر كافة التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية، تماشياً مع رسالة الهيئة المتمثلة في بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، وذلك في إطار الاستفادة من كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج تدريبي لأطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ويستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات أكثر من 40 من أطباء الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، مما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية وعلاجية للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت، أن البرنامج يشمل التدريب على (المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها المريض قبل وأثناء وبعد أي تدخل جراحي مثال الإغماء أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ أو تيبس الفك وكيفية التعامل معها، أهمية معرفة التاريخ المرضي لكل مريض، تأثير أمراض القلب على إجراءات الجراحة، البنج ومضاعفاته والجرعات المناسبة لكل مريض).

وتابعت، أنه تم التدريب على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الوجه والفم والفكين، وتحت إشراف إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر، وبالتعاون مع قسم الأسنان لإدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة في الأقصر.

هيئة الرعاية الصحية التدريب الطبى التأمين الصحي

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