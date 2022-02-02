الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» ناعيًا نبيل صموئيل: «رحل أبو الإنسانية والضمير»

نبيل صموئيل
نبيل صموئيل

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه والأمانة العامة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي -في بيان أصدرته اليوم- عن حزنها وأسفها لفقد مصر والمجلس القومي للمرأة لرجل عظيم بقيمة وقامة الدكتور نبيل صموئيل، الذي أفنى حياته في العمل الأهلي واستطاع أن يجمع عددا كبيرا من المنظمات الأهلية تحت بوتقة واحدة من خلال رئاسته لمنتدى المجتمع الأهلي؛ بهدف العمل سوياً لخدمة قضايا المرأة والمجتمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسي ناعية الفقيد "رحل أبو الإنسانية والضمير، رحل المصري الوطني الأصيل، ابن الصعيد، رحل الأب الروحي للمجتمع المدني الخدمي التنموي، رحل الأستاذ والصديق والأب والعم والسند، رحلت عن الدنيا ولن ترحل من قلبي، الدكتور نبيل صموئيل ستظل كلماتك تهمس في أذني مدي الحياة، تعلمت منك أستاذي الفاضل علما ينتفع بها مدى الحياة، الدموع تدمي قلبي ولكن أعلم أنك في حياة أفضل ومرتاح عند ربنا".

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأهل وأسرة وأصدقاء الفقيد، سائله الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيج جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن الدكتور المهندس نبيل صموئيل أبادير مسعد كان مديرا عاما للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية سابقا، وخبير في مجالات حوار الحضارات والتنمية الاجتماعية (نائب رئيس مجلس الأمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية) عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية ورئيس منتدى المجتمع الأهلي.

قومي المرأة الدكتور نبيل صموئيل

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وائل لطفي

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