الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكدس مروري في حركة السيارات بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية، في القاهرة والجيزة، تكدس مروري في حركة السيارات، وشهد الطريق الدائري تكدس مروري  للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي انتظام حركة سير السيارات وصولا إلى المهندسين، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية.

وشهد  الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية. 

سيولة مرورية الطريق الزراعي الأوتوستراد سيارات الطرق والمحاور تكدس مروري الطرق والمحاور الرئيسية صلاح سالم مصر الجديدة

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