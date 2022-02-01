الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء خارجية 5 دول أوروبية فى أوكرانيا الأسبوع المقبل

أوليج نيكولينكو
أوليج نيكولينكو

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم، عن أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا سيزورون أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وقال نيكولينكو - خلال إفادة صحفية (عبر الإنترنت) - إنه في يومي 7 و8 فبراير، سيقوم وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا بزيارة مشتركة إلى أوكرانيا، تشمل زيارة دونباس.

وفي الأسبوع المقبل، سيجري وزير الخارجية، دميترو كوليبا، محادثات في كييف مع وزراء خارجية النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وذكّر بالزيارات الرسمية التي يقوم بها رؤساء وزراء بريطانيا وبولندا وهولندا إلى أوكرانيا اليوم، موضحًا أن الحكومة الأوكرانية تعمل باستمرار مع الشركاء الدوليين لمنع مزيد من التصعيد الروسي.

المانيا أوكرانيا وزارة الخارجية الأوكرانية النمسا دول اوروبية

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