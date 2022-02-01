محافظ بورسعيد: المحافظة تشهد معدلات إنجاز عالية من التنمية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تشهد عدة مشروعات في كل المجالات، والذي يبدو واضحًا خلال 7 أعوام من التعمير والبناء، متطرقًا لجهود القيادة السياسية في جعل بورسعيد قاطرة التنمية، فأصبحت باكورة انطلاق مشروع التحول الرقمي، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وأول مدينة خالية من العشوائيات، وتنفيذ كبرى مشروعات السياحة والطرق والصناعة والإسكان وغيرها، منوهًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات ثابتة لتنمية بورسعيد على أعلى مستوى.

ولفت "محافظ بورسعيد" لأهمية وعي المواطن بجهود الدولة ومواجهة الشائعات والتي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية والنجاح بالدولة المصرية، وزعزعة استقرار المجتمع.

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد وذلك لجهودهم المتواصلة فى إنجاز المشروعات التنموية والخدمية و التطوير والعمل في كل الاتجاهات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.