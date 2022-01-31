المعمل الجنائي: «دفاية كهربائية» وراء حريق شقة النهضة في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة النهضة في القاهرة، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن دفاية كهربائية كانت السبب في اشتعال الحريق داخل الشقة، كما كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة السلام أن الدفاية الكهربائية تسببت فى حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النهضة بالسلام.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.