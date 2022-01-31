في 1063 منفذا.. «الداخلية» تواصل إطلاق المرحلة الـ 21 من «كلنا واحد»

واصلت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة (كلنا واحد) التي انطلقت يوم 18 يناير الجاري ولمدة عشرين يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

توفر المبادرة كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "إستراتيجية، أساسية" - سلع معمرة وأدوات منزلية - ملابس - مفروشات - أدوات كهربائية - مستلزمات إضاءة - مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا)، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتم طرح المبادرة في عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان - أولاد رجب- عبدالله العثيم - كارفور - العابد - المحلاوى ستورز - أوسكار - خير بلدنا - راية - أسواق فتح الله - الفرجانى - هايبر الشرقية - سبينيس - أسواق كازيون - الشرق - أكسيبشن - هايبر بلس - مول القاهرة - النساجون الشرقيون - جولدن مان هاوس - تاى هاوس - الإمبراطور - نيو أكتف " أبوعلاء" - راديو طلعت - العربى - شركة الفيومى)، تصل إلى 1063 منفذا وسرادق على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

بالإضافة إلى وجود 3 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتي (الجيزة، القليوبية)، بالتنسيق مع مسؤولي (عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين)، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية - الصناعية) وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.