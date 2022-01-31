اليوم.. انطلاق ثاني أيام فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي

تنطلق اليوم ثاني أيام فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، تحت عنوان «التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بالقاهرة خلال الفترة لمدة يومين.

ويعد الملتقى منصة متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبى مما يجعله حدثاً مميزاً وهاماً بين رواد صناعة التأمين الطبي المصرية والعربية، هذا بالإضافة إلى كافة الأطراف المعنية بشكل مباشر أوغير مباشر بهذه المنظومة مع حضور دائم وفعال للجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتأمين في مصر والوطن العربي.

ويشهد الملتقى هذا العام العديد من الفعاليات المختلفة التي ستستمر على مدى يومين، وتبدأ الفعاليات بالافتتاح الرسمى للملتقى، وذلك بإلقاء الكلمات الافتتاحية بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تتوالى فعاليات الملتقى من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين الطبى على المستوى المحلى والإقليمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر كما يلي: الجلسة الأولى بعنوان التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، ويديرها علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وتعقبها ورشة عمل: التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى.. يديرها كل من الدكتور مازن أبوشقرة المدير العام لمكتب شركة Gen Re الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، بشير بردويل، خبير اكتواري أول للتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرص– شركة Gen Re.

أما الجلسة الثانية تكون بعنوان أثر التحول الرقمي على التأمين الطبي والرعاية الصحية، ويديرها هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر).

والجلسة الثالثة تكون بعنوان «دور شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل»، ويديرها الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية.

كما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان «الرعاية الصحية والشمول المالي»، ويديرها شكيب أبو زيد أمين عام- الاتحاد العام العربي للتأمين.