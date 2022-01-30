نيران التدفئة تنهى حياة عامل وزوجته داخل منزلهما بشبين القناطر

تسببت نيران التدفئة في مقتل عامل بمصنع زجاج وزوجته بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، نتيجة إصابتهما بحالة اختناق وغلق منافذ الغرفة المتواجدين بها.

تبين من توقيع الكشف الطبى عليهما بواسطة مفتش الصحة، تبين إصابتهما باختناق بغاز أول أكسيد الكربون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من شخص بالعثور على جثة والده وزوجته متوفيان بغرفة نومهما نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بواسطة "ركية فحم".

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "إ س ك"، 22 سنة، علي جثة والده "س ك ن"، 42 سنة، عامل بمصنع زجاج، وزوجته "ف س ح"، 35 سنة، ربة منزل، داخل غرفة نومهما، دون ثمة إصابات ظاهرية ووجود كافة متعلقاتهما، عدا كسر بباب الشقة خلال محاولة نجله الدخول لهما لعدم استجابتهما للطرق عليه.

بتفتيش مكان الواقعة، تبين وجود وعاء صاج به كمية من الفحم بغرض التدفئة "ركية فحم" مع غلق كافة منافذ الغرفة، مما تسبب في اختناقهما واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.