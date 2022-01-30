«هاوس أوف لوسي» للتصوير يختار طهران لافتتاح فرعه الجديد

أعلنت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اليوم الأحد، أن معرض التصوير الفوتوغرافي الشهير هاوس اوف لوسي، ومقره نيويورك، فرعه الجديد في مدينة كاشان بوسط إيران.

وفي التفاصيل، كشفت الصحيفة الإيرانية، أنه قد تم إنشاء الفرع في منزل من عصر القاجار، والذي تم ترميمه لاستضافة أحداث التصوير الفوتوغرافي فيما بعد.

كما يحتضن المعرض التاريخي ثلاثة ياردات و 30 غرفة وبرجي رياح، وهي علامة تجارية للهندسة المعمارية الإيرانية في المدن الواقعة في المنطقة الصحراوية.

وبدأ البيت في العمل مع افتتاح معرضين عرضا أعمالا للمصورة الإيطالية إيفون دي روزا والمصور الإيراني مهرداد أوسكوي، الذي اشتهر بأفلامه الوثائقية.

وكان قد أعلن تم إنشاء فرع كاشان من قبل حسن وحسين روشانبخت بمساهمات من المنسق الإيراني المقيم في الولايات المتحدة حسين فرماني ، الذي أسس House of Lucie في عام 2016 لعرض أعمال تكريم جوائز Lucie Awards.

أنشأته مؤسسة Lucie Foundation في عام 2003 ، حفل جوائز Lucie هو حفل سنوي يحتفي بالمصورين الرئيسيين ومساهماتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي.

حتى الآن، حصل على الجائزة أكثر من 160 مصورًا، بمن فيهم هنري كارتييه بريسون ، وماري إلين مارك ، وستيف ماكوري ، وآني ليبوفيتز ، وجوردون باركس ، وسيباستياو سالغادو ، وليليان بسمان ، ولورد سنودون ، وداود باي ، وتسونيكو ساساموتو ، وبيتر ماجوبان.

وسبق أن أنشأت فرماني مساحة Hasht Cheshmeh Art Space و Steve House ، مكان تطارد المصور ، في كاشان بالتعاون مع الأخوين روشانباخت، حسبما أفادت الصحيفة الإيرانية.

وتمنح مؤسسة Lucie أيضًا جائزة Lucie Photo Book. هذا البرنامج عبارة عن مسابقة قانونية مفتوحة لمجموعة متنوعة من الكتب المقدمة من الكتب المنشورة تقليديًا إلى النماذج الأولية والكتب المصنوعة يدويًا إلى كتب الزين، يتم تقديم الجوائز للمصورين والمحررين والقيمين والناشرين في فئتي التقليدية والمستقلة.