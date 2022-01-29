السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نرمين الفقى تروج لمسلسل «أبوالعروسة 3»

الفنانة نرمين الفقي
الفنانة نرمين الفقي

قامت الفنانة نرمين الفقي بالترويج لمسلسل "أبو العروسة" في موسمه الثالث، المقرر عرضه اليوم السبت، بنشر صور أبطاله.

ونشرت نرمين الفقي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم، بوسترا دعائيا ضم جميع أبطال المسلسل، وكتبت :"أبو العروسة اليوم .. أنا مبسوطة بشكل كبير".

وأكدت الفنانة أن مسلسل "أبو العروسة" يتميز بالواقعية، من خلال مناقشة قضايا تهم الناس بعيدا عن الخيال، موضحة أن المسلسل لجميع الطبقات ولا يقتصر على فئة بعينها، مشيرة إلى أن المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يقدم كل فنان أفضل ما عنده حتى يواصل المسلسل تحقيق النجاح الذي حدث في الموسمين السابقين، متمنية أن يلاقي المسلسل في موسمه الثالث إعجاب الجمهور.

وتجسد نرمين الفقي في المسلسل شخصية "عبير" التي تعيش قصة حب كبيرة مع الفنان مدحت صالح الذي يجسد شخصية "جابر"، ويتزوج الثنائي مرة أخري في الجزء الثالث.

وتتوالى أحداث المسلسل وتشهد الكثير من التفاصيل والتطورات المختلفة حول عائلة عبد الحميد بعد خروجه المعاش وزواج ابنته "هاجر" التي ما زالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من الزواج من يوسف.

كما يواجه المسلسل أمور حياة ابنته "زينة" مع زوجها "طارق" بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده في سلسلة المحلات التي يمتلكها، ويعرض هذا الجزء سعى ابنه "أكرم" لتأسيس شركة صغيرة خاصة به مع صديقه "مهند" وفسخ خطبته من "بسنت" وتركه العمل، وكذلك أمور ابنه "مرزوق" وإدمانه للإنترنت وغيابه عن مدرسته وضياع علاقته مع زملائه.

وينتمي المسلسل لدراما الـ 45 حلقة وتدور أحداثه حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع ويركز المسلسل على التحولات التي أصابت المجتمع وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

ويشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، وسوسن بدر وولاء الشريف ومحمود حجازي وكارولين عزمي ومحمد عادل ورانيا فريد شوقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وخالد كمال وأماني كمال ومحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

نرمين الفقي أبو العروسة 3

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وائل لطفي

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