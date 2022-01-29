السيطرة على حريق شقة بجزيرة شندويل بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت، من السيطرة على حريق بشقة بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسبب حدوث ماس كهربائي دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بنشوب حريق بشقة بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه ومنع وصوله للمنازل المجاورة.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز بنشوب حريق بشقة بناحية بندر جزيرة شندويل دائرة المركز بالطابق الثاني بعقار ملك المدعو (مجدي ز.د. ق.) - 61 سنة - مهندس زراعي بالمعاش ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.