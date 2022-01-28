الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على مطار بغداد الدولى

العراق
العراق

دانت دولة الإمارات، اليوم، بشدة الهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي، ونجمت عنه خسائر مادية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

دولة الإمارات الإمارات مطار بغداد استهدف مطار بغداد الهجوم الصاروخي

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وائل لطفي

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