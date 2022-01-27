الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفى ياسر رزق

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعى جهاز المخابرات العامة، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق.

وقالت المخابرات العامة، في بيان: "رئيس المخابرات العامة المصرية وأعضاء الجهاز يتقدمون بخالص العزاء للمؤسسات الصحفية وأسرة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وشُيعت بعد صلاة ظهر اليوم الخميس جنازة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح أمسٍ الأربعاء، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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