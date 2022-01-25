كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومى للإصابات بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء.



وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفا و979 إصابة، وفقا لما نقلته يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما سجلت البلاد 23 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.



وفيما يتعلق باللقاحات، تلقى 84ر43 مليون شخص أو 85.4% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون شخص التطعيم الكامل، بينما تلقى 25.54مليون شخص أو 49.8% جرعات تنشيطية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.