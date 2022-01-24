خوفا من أن تكون كاميلا هدفا لمذكراته.. تشارلز يسعى لإعادة هارى للعائلة المالكة

يسعى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، إلى منع نجله الأمير هاري من تعقب زوجته كاميلا باركر، حتى لا تكون هدفه في مذكراته التي من المقرر أن تصدر العام الجاري.

وقالت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، إن أمير ويلز طلب من دوق ودوقة ساسكس البقاء معه إذا سافروا إلى بريطانيا هذا العام لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة، وسط مخاوف أمنية من قبل هاري لرفع الحماية الشرطية عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي يزعم فيه أحد المصادر أن الأمير تشارل، يشعر بالقلق من أن كتاب ابنه الأصغر قد يكون بمثابة تشويه مروع لصورة زوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال.

- مخاوف بشأن ذكريات هاري حول دخول كاميلا إلى العائلة المالكة

وتابع مصدر ملكي: "انسوا قصة الأمير أندرو ، الموضوع الرئيسي للمناقشة في كلارنس هاوس، هو كتاب هاري والضرر الذي قد يلحق بسمعة العائلة المالكة وتحديدا كاميلا، مضيفا هناك مخاوف بشأن ذكريات هاري حول دخول كاميلا إلى العائلة المالكة ، وكيف أن علاقتها الرومانسية الطويلة مع تشارلز أضرت به منذ صغره، فهو يعلم أن هذه العلاقة كانت وراء إفساد زواج والده ووالدته وموتها في هذا الحادث الأليم".

واستطرد المصدر قائلا "هاري شديد الولاء والحماية لوالدته الراحلة وإرثها، ولم يوافق على كاميلا باعتبارها الحب الكبير في حياة والده، و تابع "من المفهوم أنه وجد تلك السنوات الأولى صعبة للغاية، وقد يلوم كاميلا علنًا على الكثير مما يعتقد أنه حدث خطأ في طفولته ، والصدمة التي سببها الوضع برمته".

وقال مصدر ملكي آخر "آخر شيء يحتاجه تشارلز خاصة في عام الاحتفال الذي يجب أن يكون كل شيء حول والدته الملكة إليزابيث الثانية، هو التخلص من أي تهديد يطارد كاميلا في وقت أخذها الناس أخيرًا إلى قلوبهم وبدأت شعبيتها تزداد".

وأعلن هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل وطفليهما أرشي وليليبت، العام الماضي أنه سيكتب مذكراته في أواخر عام 2022، ووعد بأن يكون الكتاب رواية دقيقة وصادقة بالكامل عن حياته.