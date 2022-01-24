الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

إسعاف
إسعاف

أصيب 7 مواطنين بإصابات خطيرة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أجرة بطريق أبشواي  أمام قرية ثلاث بسبب السرعة الزائدة وعدم وجود إنارة كافية بالطريق القديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام بمعرفة سيارات الإسعاف.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان مامؤر مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث اصطدام سيارتين ببعضهما وإصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، ومنها خطيرة.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم لهم، وأسماؤهم كالتالي: يوسف حمدي لبيب-18 سنة، أحمد سلومة لملوم-32 سنة، حمدي حازم كمال-18 سنة، شحاتة شعبان محمد-52 سنة، نورة محمد محمود-35 سنة، مي عبد الفتاح أحمد-21 سنة، ناصر محمد سعد-27 سنة.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسير الطريق أمام السيارات وسحب السيارتين بعيدًا عن الطريق العام وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

اصابة 7 أشخاص حادث تصادم سيارتين بالفيوم

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