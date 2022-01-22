السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«شاب يسرق هاتف خطيبته ويفبرك صورها».. أب يستغيث لإنقاذ ابنته بكفر الشيخ (فيديو)

السيد الصعيدي وابنته
السيد الصعيدي وابنته منار

واقعة ابتزاز جديدة تشهدها إحدى قرى محافظة كفر الشيخ بعد الحملة التي مارسها شاب للتشهير بخطيبته السابقة بعد سرقة هاتفها وفبركة صورها. 

«الدستور» انتقلت إلى منزل الفتاة التي روت معاناتها مع حملة التشهير التي تتعرض لها..

منار ابنة الـ21 عامًا، طالبة بكلية التربية  بجامعة دمنهور، تعرض هاتفها قبل أيام للسرقة، لتفاجأ بعدها بوقت قصير بتداول صورها بعد فبركتها على أجساد عارية، وبدأ خطيبها السابق في نشر تلك الصور بين أهالي قريتها. 

والد الضحية السيد يوسف الصعيدي، قال لـ«الدستور»، إنه أب لـ5 بنات من حملة المؤهلات العليا وأنه قبل فترة تقدم أحد شباب القرى المجاورة لخطبة ابنته “منار”، وبعد الموافقة عليه وعقد الخطبة بشهرين، اكتشفوا أنه شخص سيئ السلوك وهو ما دفعنا لفسخ الخطبة، وحاول الشاب الرجوع أكثر من مرة إلا أننا رفضنا.

وتابع: في إحدي المرات وهو عندي في المنزل لكي يقنعني بعودته مرة أخري لإبنتي تركته وذهبت لإحضار مشروب له وكان هاتف ابنتي منار علي الشاحن في نفس الغرفة الذي كان يجلس بها وحينما عدت له فقام بالمغادرة مسرعا ووقتها لم أجد هاتف ابنتي ، وبعد أيام فوجئنا بنشر صور ابنتي الشخصية التي كانت علي الموبايل علي مواقع التواصل وأيضا تركيبها علي صور عارية وإرسال تلك الصور لأهالي قريتنا وهنا تأكدنا أنه هو من قام بذلك لإرغام ابنتي للعودة إليه.

وحاولنا التواصل معه ولكنه أنكر وأخيرا هرب من منزله عندما استدعته النيابة للتحقيق في البلاغات التي قدمناها ضده نتهمه فيها بالتشهير والابتزاز، وقمنا بتحرير العديد من المحاضر طوال عدة أشهر ولكن لم يتحرك أحد والصور المفبركة لابنتي تنتشر وأنا واقف في ظهرها لمساندتها وأهل القرية جميعا واقفين معنا لأنهم يعلمون أخلاق بناتي والجميع يساندني، وأناشد كافة الجهات المسئولة بالإتيان بحق ابنتي لأننا فعلا في حالة صعبة للغاية.

دسوق كفر الشيخ شباس الملح فتاة ابتزاز

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وائل لطفي

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«شاب يسرق هاتف خطيبته ويفبرك صورها».. أب يستغيث لإنقاذ ابنته بكفر الشيخ (فيديو)

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