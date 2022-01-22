أرسل هدية مناسبة.. نصائح حول الاعتذار عن دعوة حفل زفاف

أحيانًا يجد الإنسان نفسه حائرًا بين ضرورة الحضور والظروف التي تحول دون تحقيق ذلك، وهنا لابد أن يتصرف الإنسان بشيء من الحكمة، ويعتذر في إطار ما يقضي به الإتيكيت لكي لا يخسر أصدقاؤه.

وفي السطور التالية نقدم طريقة الاعتذار عن حفل الزفاف وفق ما يقول علم الإتيكيت وذلك بحسب ما ورد في موقع "psychology today".

أسباب تدفعك إلى رفض حضور الزفاف من غير حرج:

الأموال:

في أحيان كثيرة تكون حفلات الزفاف في مدن أخرى، غير تلك التي تسكن بها، وبالتالي تضطر إلى السفر مسافات بعيدة من أجل حضور هذه المناسبة، كما يمكن أن تضطر إلى النزول بأحد الفنادق، وكل هذه أمور مكلفة، أكبر مما تتحملها الميزانية الخاصة بك.

تضارب المواعيد المقررة:

كما يمكن أن يقرر الزوجان موعد للزفاف، بشكل مفاجئ، فيكون في أيام العمل الخاصة بك، ولا تتمكن من الحصول على إجازة في الوقت المحدد، ومن ثم تضطر إلى رفض الدعوة، ولكن كيف؟

إذًا كيف تعتذر بشكل لائق عن حفل الزفاف:

الاعتذار مبكرًا:

في البداية يجب أن ترسل فور التأكد من أنك لن تتمكن من الحضور رسالة تعتذر فيها للزوجان وتشرح فيها الأسباب التي تحول دون حضور حفل الزفاف.

أرسل هدية:

من المهم أن ترسل لهم هدية في الموعد المحدد للزفاف، كي يشعر الزوجان أنك ممتن لهم حقًا، وكنت تود مشاركتهم في هذه المناسبة السعيدة، فإن هذه الطريقة هي الأفضل في إطار ما ينص عليه علم الإتيكيت.

شارك في أجزاء أخرى من حفل الزفاف:

يمكن أن تشارك في حفل توديع العزوبية، أو تزور الزوجان في منزلهم بعد إتمام عقد القران، ومتى سمحت لك الفرصة بذلك، وأخبرهم أنك تقدر وجودهم في حياتك دائمًا.