الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مهرجان «مينيمال» بالنرويج يشيد بالفيلم الإيراني «كسوف الشمس»

ايران
ايران

حاز فيلم الدراما الإيرانية "كسوف الشمس" على تنويه مشرف في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان الحد الأدنى للأفلام القصيرة في تروندهايم بالنرويج.

ووفقاً لصحيفة طهران تايمز الإيرانية، فقد حاز الفيلم الإيراني على الإشادة، وذلك تقديريًا لتصويره الصادق لثلاثي جريء من الفتيات العازمات على تصوير حدث بالغ الأهمية في الفيلم. 

وقالت لجنة التحكيم في بيانها الذي نُشر في اليوم الختامي للمهرجان، إنه ببراعة من حيث التوجيه والتصوير والتحرير.

الفيلم من إخراج الإيراني راحة أمير فضلي وعلي رضا قاسمي، ويدور الفيلم حول فتاة وصديقاتها، الذين جاءوا إلى أكبر حديقة في طهران لالتقاط صور للكسوف الكلي الذي يحدث مرة واحدة في القرن الذي أُعلن عن حدوثه في وقت لاحق، ويتعرضون للسرقة.

وتم منح جائزة أفضل فيلم دولي، وهي جائزة Minimalen و 1000 يورو، للدراما الأفغانية "Three Songs for Benazir" للمخرجين إليزابيث ميرزاي و Gulistan Mirzaei.

وذهبت جائزة الجمهور في المسابقة الدولية - 500 يورو - إلى “Titan” للمخرج فاليري كارنوي من بلجيكا.

ويتنافس سنويا قرابة 200 فيلم قصير من كافة أنحاء العالم في مهرجان "مينيمالن" الدولي للأفلام القصيرة الذي يقام في النرويج.

وسيخصص المهرجان قسماً خاصا بالأفلام الإيرانية القصيرة تحت عنوان "إيران اليوم" بالتعاون مع السيدة مرضية رياحي، مديرة التحرير في "وكالة الأفلام القصيرة للأنباء".

واختارت السيدة رياحي مجموعة من الأفلام للعرض في القسم الأول وهي: "هاي لايت" للمخرجة شهرزاد دادكر، "ايكي" للمخرجة برستو كاردكر، "التخدر" للمخرج ميلاد جرموز، "المتفرج" للمخرج محسن باقري دستكردي، "النوع الثالث" للمخرجة فروغ رضائي و"حيوان" للمخرجين بهمن وبهرام أرك.

المجموعة الثانية من الأفلام التي اختارتها لجنة المهرجان للعرض في القسم الثاني: "دعاية البيع" للمخرجة قصيدة كلمكاني، "نظرة" للمخرجة فرنوش صمدي، "ليس بعد" للمخرج آرين وزير دفتري، "وقت الغداء" للمخرج علي رضا قاسمي، "عابر" للمخرجة طنين ترابي و"شخصي" للمخرجة سونيا حدادي.

هذا وتشارك في القسم الدولي للمسابقة أفلام، "نظرة" لفرنوش صمدي، "روتوش" لكاوه مظاهري و"حيوان" لبهمن وبهرام أرك.

إيران كسوف الشمس الحد الاد مهرجان الأفلام القصيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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