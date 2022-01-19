الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بسوهاج: مستعدون لامتحانات الترم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج استعدت على أكمل وجه من أجل استقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي سوف تمتد حتى يوم 3 من شهر فبراير المقبل، حيث تم إعداد المدارس واللجان وتعقيمهم، وتم وضع الامتحانات في شكلها النهائي، وذلك طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأوضح أبو زيد انه فيما يخص سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل بشكل عام في كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الاستعدادات التي تم تنفيذها في محافظة سوهاج من أجل تنظيم سير الامتحانات في كافة مدارس المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، فى تصريحات له أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، وتم تجهيز غرف عزل صحي داخل المدارس؛ وذلك تحسبًا لـ وجود أي مشكلة صحية لدى أي طالب أو طالبة، وتم أيضًا توزيع الكواشف الحرارية على كافة المدارس؛ من أجل توقيع الكشف على الطلاب قبل دخولهم إلى المدارس لأداء الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم اختيار رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للصف الثالث الإعدادي بعناية شديدة جدًا، بالإضافة إلى أنه تم عقد غرف العمليات داخل الإدارات التعليمية المختلفة؛ وذلك من أجل تلافي أي سلبيات تطرأ على سير العملية الامتحانية.

وفى سياق متصل التقى الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بمجالس الأمناء و الآباء مستعرضا أهم إنجازات مديرية التربية والتعليم عن الفترة الماضية وخطة العمل خلال المرحلة القادمة، واستعدادات المديرية والإدارات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما ناقش مطالب ومشكلات رؤساء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارات التعليمية واحتياجات تلك الإدارات وحل هذه المشكلات وتذليل كافة العقبات.

جاء ذلك بحضور وائل المشنب رئيس المجلس، ورؤساء مجالس الأمناء على مستوى الإدارات التعليمية، وحمدي مصطفى وكيل المديرية، ومنى طرخان، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد أبوضيف موجه أول التربية الاجتماعية بديوان المديرية، وأيمن أبوسداح، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية، وسحر حمدي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية.

سوهاج محافظة وزارة اجتماع طلاب تعليم

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