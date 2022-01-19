برلمانية: قرارات الرئيس السيسى تحقق العدالة الاجتماعية وتحسن أوضاع المعيشة

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، معتبرة أن ذلك يعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجاتهم.

وأوضحت "عليش"، في بيانٍ لها اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على التخفيف على كاهل المواطنين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين عانوا خلال السنوات الماضية ودعمهم بقوة لمواجهة زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الرئيس دائمًا في قراراته يسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلًا عن كونها تعزز وتحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات مقبلة، يفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد، ويساهم في سد العجز الشديد، مؤكدة أن القرار يعكس الاهتمام البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه في ظل الجمهورية الجديدة.

وذكرت "عليش"، أن تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يساهم في دعمهم وتطوير أدائهم ويدل على انتصار الدولة للمعلم الجامعي وما قبل الجامعي، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المنظومة التعليمية.

ولفتت النائبة إلى أن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، يدل على حرص الرئيس على تحسين أوضاعهم والوقوف بجوارهم، نظرًا لأنهم خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض وخاصة أزمة فيروس كورونا.