الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 958 طن بضائع و604 شاحنات و38 سيارة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

تداول 958 طن بضائع عامة ومتنوعة و604 شاحنات و38 سيارة و22700 طن فوسفات بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 958 طن بضائع عامة ومتنوعة و604 شاحنات و38 سيارة ملاكي و22700 طن فوسفات.

حركة الصادرات 366 شاحنة و21 ملاكي وتصدير 22700 طن فوسفات.. بموانئ البحر الأحمر. 

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 366 شاحنة و21 ملاكي وتصدير 22700 طن فوسفات.
 
ووفقا لما جاء فى البيان، شملت حركة الواردات 958 طن بضائع عامة و238 شاحنة و17 ملاكي 13 سفن على أرصفة الموانئ.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة.

كما أشار بيان موانئ البحر الأحمر، إلى استقبال ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة، وتمت مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 112 شاحنة 6 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 97 شاحنة 7 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة 87 شاحنة و7 ملاكي والسفينة AL GENOA 22700 طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا.

ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 65 شاحنة بحمولة 958 طنا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 65 شاحنة بحمولة 958 طنا و3 ملاكي.

وكانت قد شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة و9 سيارات ملاكي، شملت حركة الصادرات 393 طن بضائع عامة و18 شاحنة.

موانئ البحر الأحمر: حركة الواردات 989 طن بضائع عامة و281 شاحنة و9 ملاكي 12 سفينة

وبحسب ما جاء في موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 989 طن بضائع عامة و281 شاحنة و9 ملاكي 12 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة 7 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة، والسفينة أمل بحمولة 81 شاحنة 2 ملاكي.

استقبال 45 شاحنة بحمولة 989 طنا وتصدير 18 شاحنة بحمولة 393 طنا.. بموانئ البحر الأحمر

ووفقا لما جاء في بيان موانئ البحر، استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 989 طنا، وتصدير 18 شاحنة بحمولة 393 طنا.

تداول 958 طن بضائع عامة ومتنوعة 604 شاحنة و 38 سيارة 22700 طن فوسفات بالهيئة العامة لمواني البحر الاحمر بالهيئة العامة لمواني البحر الاحمر لمواني البحر الاحمر

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