المشدد 6 سنوات لعامل نصب على مواطنين بدعوى توظيفهم بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بوفيه بالسجن المشدد 6 سنوات، في تزوير المستندات الرسمية، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بمنطقة منشأة ناصر.

كان قسم شرطة منشأة ناصر ألقى القبض على “س.ك.م” عامل بوفيه، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى إنهاء عقود عمل لهم دخل المؤسسات الحكومية، وتم ضبطه وبحوزته مستندات مزورة، ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرار بإحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.