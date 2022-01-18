الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل نصب على مواطنين بدعوى توظيفهم بمنشأة ناصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بوفيه بالسجن المشدد 6 سنوات، في تزوير المستندات الرسمية، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بمنطقة منشأة ناصر.

كان قسم شرطة منشأة ناصر ألقى القبض على “س.ك.م” عامل بوفيه، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى إنهاء عقود عمل لهم دخل المؤسسات الحكومية، وتم ضبطه وبحوزته مستندات مزورة، ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرار بإحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات القاهرة تزوير المستندات منطقة منشأة ناصر تحقيق أرباح غير مشروعة المستندات الرسمية المحضر اللازم

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حقوقنا وحقوقهم

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