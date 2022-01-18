الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عميد «حاسبات حلوان» يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

عميد حاسبات ومعلومات
عميد حاسبات ومعلومات حلوان

شارك الدكتور أسامة عزالدين إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، بالحضور في منتدى شباب العالم الرابع والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، في إطار الدور الرائد لجامعة حلوان تحت رئاسة  الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، وحرصه على أن تشارك الجامعة وقيادتها الإدارية في الفاعليات العالمية والوطنية.

وتضمن المنتدى العديد من الفاعليات التي تتناول مختلف الموضوعات القائمة على الساحة العالمية.

و شارك عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى خلال عقد الجلسات التالية: 
1- جلسة خاصة بـ"مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد الجائحة" والتى تمت على الطاولة المستديرة.
2- الجلسة الخاصة بـ" هاكثون مصر 2030" والتي تمت بقاعة الأقصر.
3- جلسة "المسئولية الدولية في إعادة اعمار مناطق ما بعد الصرعات" 
4- الجلسة الختامية والتي احتوت على:
• حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب.
• الجلسة الختامية وإعلان توصيات المنتدى 
• الحفل الختامي واطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

ويعد منتدى شباب العالم محفل دولي ثري يشارك فيه شباب من جميع أنحاء العالم، وذلك للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات بحضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وفي سياق آخر انعقدت ورشة العمل بعنوان «كيف تختار مجلة مناسبة لنشر أبحاثك»، نظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان عبر تطبيق zoom، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

أدار ورشة العمل الدكتورة أماني السيد عضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي، وحاضر بها الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

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